Киев подсчитал «ножи в спину» от Минска из-за Крыма

Белоруссия ударила Украину ножом в спину, проголосовав в ООН против резолюции Киева о ситуации с правами человека в Крыму. Об этом на своей странице в Facebook написала вице-спикер Верховной рады Ирина Геращенко.

«Нейтральные страны хотя бы воздержались, Белоруссии снова не хватило нейтральности для отличной от РФ позиции. Но при этом Минск претендует на определенные миротворческие лавры, подчеркивая, что создает нейтральную площадку для переговоров по Донбассу», — отметила Геращенко, добавив, что это уже «второй нож» от Минска.

Генассамблея ООН 14 ноября поддержала ​внесенную Украиной резолюцию о нарушениях прав человека в Крыму. За документ проголосовала 71 страна, против — 25. Еще 77 государств воздержались.

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В ноябре 2016-го украинскую резолюцию о правах человека в Крыму принял комитет ООН, Белоруссия голосовала против. Ирина Геращенко тогда также назвала позицию Минска «ножом в спину».

Крым и Севастополь вошли в состав Российской Федерации после референдума в 2014 году. Украина и западные страны не признают итоги голосования, Москва настаивает на законности референдума.