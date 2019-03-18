Белорусские журналисты отказались слушать российского посла

Ведущие негосударственные издания Белоруссии отказались от участия в пресс-конференции российского посла в республике Михаила Бабича. Об этом сообщает «Интерфакс».

«Мы, редакции белорусских негосударственных СМИ, взвесив все плюсы и минусы присутствия наших журналистов на этом мероприятии, приняли решение воздержаться от участия в ней», — говорится в совместном заявлении главных редакторов TUT.BY, «Европейского радио для Белоруссии», «БелаПАН», «Нашей Нивы» и «Народной Воли».

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Журналисты отдельно подчеркивают, что не проявляют отсутствие интереса к позиции Бабича и не хотят его игнорировать. Отказ от участия в пресс-конференции, по их словам, вызван исключительно ее темой — она посвящена пятилетию вхождения Крыма в состав Российской Федерации.

В заявлении говорится, что издания не хотели бы, чтобы присутствие их журналистов было расценено читателями как «поддержка одной из позиций по событиям в Крыму в 2014 году». Однако СМИ готовы посещать другие пресс-конференции Бабича и делать с ним отдельные интервью по теме белорусско-российских отношений.

Утром 15 марта на сайте белорусского МИД появился ответ его пресс-секретаря Анатолия Глаза относительно сделанных Бабичем оценок развития белорусско-российских отношений, которые он высказал в интервью агентству РИА Новости. Представитель Минска назвал посла России «счетоводом либо подающим надежды бухгалтером» и посоветовал ему «вникнуть в специфику страны и проявить немного уважения».

В опубликованном 14 марта интервью Бабич дал оценку развитию российско-белорусской интеграции в рамках Союзного государства. Он подробно с перечислением различных показателей затронул тему диверсификации экспорта белорусских товаров и указал, что белорусская экономика серьезно зарабатывает на перепродаже российских товаров. Также он выразил жесткую позицию Москвы по необходимости дальнейшего развития интеграции и безвозмездного размещения военных объектов в Белоруссии.

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