Посол России ответил назвавшим его «счетоводом» возмущенным белорусам

Посол России в Белоруссии Михаил Бабич спокойно относится к критике своей работы. С таким заявлением дипломат, комментируя заявление пресс-секретаря министерства иностранных дел Белоруссии Анатолия Глаза, выступил в пятницу, 15 марта. Слова Бабича приводит РИА Новости.

Бабич указал, что он, «в отличие от этих комментаторов», успевает ознакомиться и проанализировать всю информацию, появляющуюся в информационном пространстве.

Дипломат поиронизировал, что, видимо, ответ Глаза и является «верхом» дипломатической школы, о которой говорил «этот комментатор». «В его форме для нас ничего удивительного нет. Но за формой нужно понимать содержание», — сказал Бабич.

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Он выразил уверенность, что «эта пена сойдет».«Главное, чтобы мы могли объективно оценить аргументы и российской стороны, и белорусской стороны, выработать взаимоприемлемое решение на благо наших народов. А все остальное — болтовня», — добавил посол.

Утром 15 марта на сайте белорусского МИД появился ответ Глаза на вопрос российского информационного агентства РИА Новости относительно сделанных Бабичем оценок развития белорусско-российских отношений. Представитель Минска назвал посла России «счетоводом либо подающим надежды бухгалтера» и посоветовал ему «вникнуть в специфику страны и проявить немного уважения».

В опубликованном 13 марта интервью Бабич дал оценку развитию российско-белорусской интеграции в рамках Союзного государства. Он подробно с перечислением различных показателей затронул тему диверсификации экспорта белорусских товаров и указал, что белорусская экономика серьезно зарабатывает на перепродаже российских товаров. Также он он выразил жесткую позицию Москвы по необходимости дальнейшего развития интеграции и дальнейшего безвозмездного размещения военных объектов в Белоруссии.

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