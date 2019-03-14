Москва прояснила вопрос со вступлением Белоруссии в состав России

Российские власти не предлагали руководству Белоруссии вариант вступления республики в состав России. Об этом в интервью РИА Новости заявил посол России в Белоруссии Михаил Бабич.

«По вопросу вступления Белоруссии в состав Российской Федерации — этого не просто никто никому не предлагал, а наоборот, президент России [Владимир Путин] неоднократно, и публично, и в личных разговорах с президентом Белоруссии, довел свою позицию: Россия выступает исключительно за двустороннее взаимовыгодное развитие Союзного государства, если этого хотят наши белорусские друзья», — сказал Бабич.

Если же в Минске подобное желание отсутствует, страны могут развивать любой другой интеграционный формат отношений, подчеркнул посол.

Также Бабич затронул тему суверенитета Белоруссии, которую в течение последних месяцев неоднократно поднимали в Минске. «По вопросу о защите суверенитета всем, мне кажется, давно хотелось бы понять, кто посягает на белорусский суверенитет и от кого его хотят защитить?» — задался вопросом он.

«Если это угроза с Запада, по аналогии с известными "цветными революциями" и государственным переворотами, то Российская Федерация как союзник, если поступит такая просьба, будет вместе с Белоруссией отстаивать этот суверенитет всеми доступными средствами», — объяснил дипломат.

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«Если это намеки на Россию, то это совсем не по-партнерски, и даже если это всего-навсего избирательная технология под названием "мобилизация электората путем формирования образа врага", вряд ли разумно такую технологию реализовывать за счет отношений с ближайшими союзником и братским народом. Россия такого отношения не заслужила», — подчеркнул он.

В течение последнего года темы суверенитета Белоруссии неоднократно касался президент республики Александр Лукашенко. В июне 2018 года глава государства допустил, что Белоруссия может потерять независимость в случае провала в экономике. О том, откуда исходит угроза и в состав какого государства может войти Белоруссия при наихудшем сценарии, глава государства тогда не уточнил.

В декабре Лукашенко заявил, что республика никогда не войдет в состав России, а понятие «суверенитет» является для этой страны святым. Вместе с тем, подчеркнул Лукашенко, ему поступают прямые предложения о вхождении государства в состав России «шестью областями». В том же месяце белорусские СМИ сообщили о якобы имевшем место закрытом совещании белорусского истеблишмента относительно защиты государственного суверенитета. Пресс-секретарь Лукашенко Наталья Эйсмонт выступила с опровержением подобной информации, подчеркнув, что с вопросом независимости в Белоруссии «определились давно».

В начале 2019 года Лукашенко предупредил белорусов о том, что в течение ближайших двух лет независимость страны будет опробована «на зуб». «Нам надо быть готовыми ответить на этот вопрос. Я абсолютно убежден, что мы найдем достойный ответ», — добавил он.

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