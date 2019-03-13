Россия исключила вариант нападения на Белоруссию

Посол России в Белоруссии Михаил Бабич 12 марта провел встречу с лидерами белорусской общественной организации «Говори правду» Андреем Дмитриевым и Татьяной Короткевич, в ходе которой стороны обсудили отношения Москвы и Минска. Детали беседы Дмитриев раскрыл в разговоре с «Радыё Свабода» (местная служба «Радио Свобода»).

«У нас коротко заходила речь о возможности агрессии России. Он полностью это исключил и сказал, что это невозможно. Они видят основу союзного государства в экономике и хотят развязать узлы именно в экономике, а не бряцать оружием друг перед другом», — рассказал он.

Российскому послу Дмитриев и Короткевич сообщили, что для жителей Белоруссии тема суверенитета республики очень важна, а белорусское общество нервно реагирует, когда независимость страны подвергают сомнению.

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«[Бабич] на это ответил, что Россия не ставит под сомнение независимость Беларуси. Что Россия не считает возможным отмотать 25 лет истории. Но Москва хочет понять, каким должно быть будущее отношений», — добавил Дмитриев.

«Посол сказал, что для них основа Союзного государства — экономика, и сейчас задача — развязать узлы, которые завязались за 20 лет», — поведал Дмитриев в интервью Tut.by. По его мнению, взгляд Москвы на отношения с Минском изменился — в России теперь хотят больше прагматики от союза с Белоруссией.

«Мы говорили про независимость и суверенитет, потому что он спросил нашу позицию по Союзному государству. Он сказал, что не считает, что суверенитет и независимость Беларуси мешают развитию союзных отношений. Но он говорит, что хотелось бы более понятных, очерченных позиций», — отметил он.

В течение последнего года темы суверенитета Белоруссии неоднократно касался президент республики Александр Лукашенко. В июне 2018 года глава государства допустил, что Белоруссия может потерять независимость в случае провала в экономике. О том, откуда исходит угроза и в состав какого государства может войти Белоруссия при наихудшем сценарии, глава государства тогда не уточнил.

В декабре Лукашенко заявил, что республика никогда не войдет в состав России, а понятие «суверенитет» является для этой страны святым. Вместе с тем, подчеркнул Лукашенко, ему поступают прямые предложения о вхождении государства в состав России «шестью областями». В том же месяце белорусские СМИ сообщили о якобы имевшем место закрытом совещании белорусского истеблишмента относительно защиты государственного суверенитета. Пресс-секретарь Лукашенко Наталья Эйсмонт выступила с опровержением подобной информации, подчеркнув, что с вопросом независимости в Белоруссии «определились давно».

В начале 2019 года Лукашенко предупредил белорусов о том, что в течение ближайших двух лет независимость страны будет опробована «на зуб». «Нам надо быть готовыми ответить на этот вопрос. Я абсолютно убежден, что мы найдем достойный ответ», — добавил он.

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