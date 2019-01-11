Белорусов начали готовить к защите независимости

В течение ближайших двух лет независимость Белоруссии будет опробована «на зуб». С таким заявлением в пятницу, 11 января, выступил президент Белоруссии Александр Лукашенко, передает БЕЛТА.

«Для нашей страны, для нашего народа не только 2019, но и 2020 год будет непростым», — заявил глава республики.

По словам Лукашенко, в ближайшие два года республику будут «очень сильно пробовать на зуб». «На предмет того, достойны ли мы, если конкретизировать, той независимости, о которой мы всегда и везде говорим», — пояснил белорусский лидер. При этом он не указал, кто и каким образом будет ставить вопрос о независимости республики.

«И нам надо быть готовыми ответить на этот вопрос. Я абсолютно убежден, что мы найдем достойный ответ», — заключил Лукашенко.

В течение 2018 года белорусский лидер неоднократно затрагивал тему независимости и суверенитета республики. Так, в декабре ушедшего года Лукашенко заверил, что его государство никогда не войдет в состав России, а само понятие суверенитета является для этой страны святым. Вместе с тем, подчеркнул он, ему поступают прямые предложения о вхождении государства в состав России «шестью областями».

В том же месяце белорусские СМИ сообщили о якобы имевшем место закрытом совещании белорусского истеблишмента относительно защиты государственного суверенитета. Пресс-секретарь Лукашенко выступила с опровержением подобной информации, подчеркнув, что с вопросом независимости в Белоруссии «определились давно».

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