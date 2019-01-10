Лукашенко открестился от объединения Белоруссии и России

Вопрос об объединении Белоруссии и России в одно государство не стоит. Такое заявление сделал белорусский лидер Александр Лукашенко, передает БЕЛТА. Подобные рассуждения он назвал притянутыми за уши.

«Много сейчас появилось вопросов в связи с церковью в Украине об автокефалии нашей церкви в Беларуси. Я называю эти вопросы очень глупыми, притянутыми за уши для обсуждения в нашем обществе», — сказал он во время совещания о социально-экономическом развитии страны.

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Лукашенко добавил, что с президентом России Владимиром Путиным они «однозначно определили, что сегодня в повестке дня такого вопроса нет».

Одновременно Лукашенко напомнил о создании Союзного государства и подчеркнул, что страны могут развиваться только равноправно. «Нет равноправной основы — нет союза», — заключил он. По словам белорусского президента, практически все проблемы в отношениях с Россией решены в «более или менее приемлемом варианте».

В конце декабря 2018 года такое же мнение насчет объединения стран озвучили в Кремле. Тогда пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подчеркивал, что в рамках соглашения от 1999 года страны создают «надгосударственную структуру с поэтапно организуемым единым политическим, экономическим, военным, таможенным, валютным, юридическим, гуманитарным и культурным пространством».

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