Кремль прояснил вопрос о присоединении Белоруссии к России

Речь о присоединении Белоруссии к России не идет, договор о Союзном государстве предполагает надгосударственные преобразования, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Его цитирует РБК в субботу, 29 декабря.

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Песков уточнил, что в рамках соглашения от 1999 года страны создают «надгосударственную структуру с поэтапно организуемым единым политическим, экономическим, военным, таможенным, валютным, юридическим, гуманитарным и культурным пространством».

Так пресс-секретарь российского президента ответил на вопрос, есть ли у Москвы планы по воссоединению с Белоруссией.

17 декабря Дмитрий Песков сообщил, что белорусский президент Александр Лукашенко также исключил возможность объединения Белоруссии с РФ. Представитель Кремля напомнил, что Минск является союзником Москвы «с большой буквы».

Позже Кремль развеял сомнения Лукашенко относительно потери отношений между странами статуса братских. По словам белорусского президента, до него дошла информация, о том, что новые люди в российской власти не придают прежнего значения союзу с Минском.

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