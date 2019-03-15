Москва потребовала от Белоруссии больше уважения для российского посла

Москва ожидает от Минска большего уважения к послу России в Белоруссии Михаилу Бабичу. Об этом в пятницу, 15 марта, РИА Новости сообщил заместитель главы российского Министерства иностранных дел Григорий Карасин.

Он указал на то, что в Москве ознакомились с заявлениями пресс-секретаря Министерства иностранных дел Белоруссии Анатолия Глаза, назвавшего Бабича счетоводом.

«Я бы сказал, что мы вправе рассчитывать на более уважительное отношение к послу Российской Федерации в Минске», — сказал Карасин.

Ранее на слова Глаза отреагировал и сам Бабич, заявивший, что к критике своей работы относится спокойно. «Главное, чтобы мы могли объективно оценить аргументы и российской стороны, и белорусской стороны, выработать взаимоприемлемое решение на благо наших народов. А все остальное — болтовня», — добавил российский посол.

Утром 15 марта на сайте белорусского МИД появился ответ Глаза на вопрос РИА Новости относительно сделанных Бабичем оценок развития белорусско-российских отношений. Представитель Минска назвал посла России «счетоводом либо подающим надежды бухгалтером» и посоветовал ему «вникнуть в специфику страны и проявить немного уважения».

В опубликованном 13 марта интервью Бабич дал оценку развитию российско-белорусской интеграции в рамках Союзного государства. Он подробно с перечислением различных показателей затронул тему диверсификации экспорта белорусских товаров и указал, что белорусская экономика серьезно зарабатывает на перепродаже российских товаров. Также он выразил жесткую позицию Москвы по необходимости дальнейшего развития интеграции и безвозмездного размещения военных объектов в Белоруссии.

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