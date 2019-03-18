Путин запустил две электростанции в Крыму

Президент России Владимир Путин дал старт работе Балаклавской и Таврической тепловых электростанций (ТЭС) в Крыму на полную мощность, сообщает «Интерфакс».

Уточняется, что в церемонии открытия Балаклавской ТЭС президент участвовал в режиме видеоконференции. В официальной церемонии пуска новых энергоблоков также приняли участие вице-премьер Дмитрий Козак, министр энергетики Александр Новак, глава Крыма Сергей Аксенов и гендиректор «Ростеха» Сергей Чемезов.

Первые энергоблоки двух ТЭС начали работу в октябре 2018 года. Их строительством занималась компания «Технопромэкспорт» (входит в госкорпорацию «Ростех»). Мощность каждой электростанции составляет 470 МВт.

В январе правительство одобрило программу модернизации ТЭС. В ее рамках планируется привлечь 1,9 триллиона рублей частных инвестиций. На эти деньги предполагается модернизировать суммарно 41 тысячу МВт мощностей по всей стране.

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