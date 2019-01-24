Модернизация электростанций обойдется в триллионы

Правительство одобрило программу модернизации тепловых электростанций (ТЭС) стоимостью 1,9 триллиона рублей, сообщает РИА Новости со ссылкой на главу Минэнерго Александра Новака.

Как уточнил Новак, в ближайшее время должно выйти соответствующее постановление правительства. По его словам, программа позволит привлечь 1,9 триллиона рублей частных инвестиций. На эти деньги удастся модернизировать суммарно 41 тысячу МВт мощностей по всей стране.

Министр подчеркнул, что, согласно поручению президента, расходы на модернизацию «не должны лечь дополнительным бременем на потребителей», рост тарифов на электроэнергию должен быть не выше инфляции.

В начале этого года сообщалось, что в России в 2019-2022 годах цены на электроэнергию и мощность могут резко вырасти для промышленных потребителей. Так, в европейской части страны и на Урале ожидается рост цен на электроэнергию на 1,6 процента, а в Сибири расценки могут подняться на 3,3 процента.

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