Экономика
 
Последние новости
Взрыв произошел рядом с посольством России в Сирии
Создатель супероружия России отказался спасать «Роскосмос»
Знаменитую спортсменку «отбелили» в рекламе лапши
Заблокированные выходы вынудили российских школьников выбивать двери при пожаре
Режиссер «Богемской рапсодии» отреагировал на обвинения в педофилии
Россияне установили триллионный рекорд
Для пассажиров московского метро придумали новый запрет 
Новгородские власти высказались о притеснении 30-летних матерей
Россиянин устал ждать раненую подругу в больнице и проломил стену врачом
Чубайс предложил заменить Захарову на Бузову
Новости партнеров

Модернизация электростанций обойдется в триллионы

Перейти в «Мою Ленту»

Правительство одобрило программу модернизации тепловых электростанций (ТЭС) стоимостью 1,9 триллиона рублей, сообщает РИА Новости со ссылкой на главу Минэнерго Александра Новака.

Как уточнил Новак, в ближайшее время должно выйти соответствующее постановление правительства. По его словам, программа позволит привлечь 1,9 триллиона рублей частных инвестиций. На эти деньги удастся модернизировать суммарно 41 тысячу МВт мощностей по всей стране.

Министр подчеркнул, что, согласно поручению президента, расходы на модернизацию «не должны лечь дополнительным бременем на потребителей», рост тарифов на электроэнергию должен быть не выше инфляции.

В начале этого года сообщалось, что в России в 2019-2022 годах цены на электроэнергию и мощность могут резко вырасти для промышленных потребителей. Так, в европейской части страны и на Урале ожидается рост цен на электроэнергию на 1,6 процента, а в Сибири расценки могут подняться на 3,3 процента.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайтесь!
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Для владельцев электроплит передумали отменять льготы
Чубайс сравнил себя с пенсионером из Магнитогорска
Чубайс призвал повысить цены на электричество для россиян
Другие материалы рубрики
Экономика00:0923 января

Просто так

В Индии хотят раздавать деньги. Это поможет обычным людям и поднимет экономику
14:06Сегодня

Сделку по покупке «Ростелеком» Tele2 оценили в 240 миллиардов рублей

15:48Сегодня

Россияне установили триллионный рекорд

13:54Сегодня

В Австралии назвали самую неравноправную профессию

Экономика19:2915 января

Из грязи в князи

Можно ли за деньги унижать персонал
14:55Сегодня

Чубайс заявил о мировом кризисе либерализма

14:23Сегодня

«Газпром» отказался простить Чечне долги

11:21Сегодня

У нового порядка сдачи на права нашлись противники

Экономика00:0121 января

Сами захотели

Россиян заставляют доплачивать миллиарды за кредиты. Отказаться почти невозможно
13:5923 января

Глава ВТБ категоричеки опроверг связь банка с проектами Трампа

13:56Сегодня

Названо самое эффективное средство для мытья посуды

11:1219 января

Минсельхоз отметил рост цен на продукты в торговых сетях

Россия
«Не помогает даже стройное тело»
Россиянки пытаются изменить себя. Но новая внешность не приносит им счастья
Девочка со «звездочкой» смерти
У шестилетней Вари рак мозга. Единственное спасение — протонная терапия
«Мы говорим "членесса" и улыбаемся»
Сторонники феминитивов хотят равенства мужчин и женщин. В России им будет сложно
Россиянин устал ждать раненую подругу в больнице и проломил стену врачом
Новгородские власти высказались о притеснении 30-летних матерей
Россияне побили рекорд по жалобам
Чубайс предложил заменить Захарову на Бузову
Все материалы
Мир
В Венесуэле началась революция
Лидер оппозиции объявил себя президентом. На улицах бои, есть жертвы
Взрыв произошел рядом с посольством России в Сирии
Москва оценила шансы США рассорить Россию и Китай
ЕС вступился за протестующих в Венесуэле
Малайзия выбрала короля взамен женившегося на «Мисс Москва»
Первобытная жестокость
Папуасы веками воевали луками и копьями. Автоматы превратили их жизнь в кошмар
Курильские и российские
Япония придумала проблему спорных островов. 70 лет это губит отношения с Россией
Все материалы
Бывший СССР
Транзит из Поднебесной
Прибалтийские соседи России пытаются разбогатеть на мощи Китая. Получится ли?
От казахских степей до балтийских морей
Чем запомнился 2018 год в республиках бывшего СССР
Без палева
В Грузии легализовали марихуану. Страна стала немного счастливее
Порошенко предостерег Украину от судьбы Венесуэлы
Януковича признали виновным в госизмене
Украинские церкви поссорились из-за томоса об автокефалии
Высокие тарифы вынудили жителей Киева согреваться кирпичами
Все материалы
Экономика
Просто так
В Индии хотят раздавать деньги. Это поможет обычным людям и поднимет экономику
Из грязи в князи
Можно ли за деньги унижать персонал
Сами захотели
Россиян заставляют доплачивать миллиарды за кредиты. Отказаться почти невозможно
Россияне установили триллионный рекорд
Модернизация электростанций обойдется в триллионы
Чубайс заявил о мировом кризисе либерализма
«Газпром» отказался простить Чечне долги
Все материалы
Силовые структуры
«Завтра же ты будешь никем, щенок!»
Бывший милиционер встал на защиту чиновника, запугал силовиков и сжег их машины
Сотрудники правоохранительных органов у аэропорта Ханты-Мансийска Россиянин захватил самолет и потребовал лететь в Афганистан
На борту были 69 человек. Лайнер экстренно сел, угонщика задержали
Кадр из фильма «В городе Сочи темные ночи»Золотые дельцы
Гениальные аферисты СССР: спецпроект «Ленты.ру»
ФСБ обыскала и задержала мэра Нефтеюганска
Угнавший самолет россиянин взял на себя ответственность за теракты 11 сентября
На Сахалине эвакуировали 19 школ из-за угрозы взрыва
Российских полицейских задержали за уничтожение вещдоков
Все материалы
Наука и техника
Выхода нет
Люди десятилетиями пытались покорить Марс, но так и не смогли. Что им мешает?
Накроет всех
От ядерной угрозы и врагов. Россию защитит оружие за миллиарды долларов
Бей первым
США нашли способ сдерживать Россию и Китай. За это им придется щедро заплатить
Создатель супероружия России отказался спасать «Роскосмос»
Российский тяжелый «Охотник» впервые показали
Многоразовый New Shepard стартовал десятый раз
Лунный корабль SpaceX развалился
Все материалы
Спорт
«Я хотел одного — забивать, забивать, забивать»
Он обыграл США и придумал «Движение вверх». Почему Сергей Белов — легенда
Названы самые доходные футбольные клубы Европы
Канадский хоккеист 30 метров гнался за россиянином и напал на него
Стала известна причина исчезновения самолета с футболистом
Алина ЗагитоваНа лезвиях
Защитит ли Загитова титул? Главные интриги чемпионата Европы
Шарапову шокировали русские морозы
Овечкин повторил рекорд Федорова в НХЛ
Все материалы
Культура
Средневековые страсти
Разбой, смерть и однополая любовь: что почитать в конце месяца
«Ты знаешь, сволочь, как люди живут?»
Рабочие похищают олигарха. Отрывок фильма «Завод» Юрия Быкова
Скрепы и пустота
Бескрайние и нищие просторы России на снимках одного из известнейших фотографов
Режиссер «Богемской рапсодии» отреагировал на обвинения в педофилии
Французов заставили раздеться перед походом в театр
Умер режиссер Йонас Мекас
Из Исторического музея таинственно исчезла старинная икона Богоматери
Все материалы
Интернет и СМИ
«Эти ребята богаты, влиятельны и ведут себя подло»
Они внушили человечеству ложную правду и обрекли планету на верную гибель
Хлеб всему голова
Этот журнал должны были читать колхозники. Он сделал советского человека умнее
«Спасибо, я так жить не хочу»
Они пришли на YouTube, чтобы разбогатеть и не работать. Но что-то пошло не так
Карты Google помогли вычислить серийного мастурбатора
Отчим устроил эпичную трансляцию сексуальной жизни своего пасынка
Больше половины пользователей Windows оказались под угрозой
Трампа поймали на фотошопе своих снимков
Все материалы
Ценности
Плохие девчонки
Эти женские банды терроризировали улицы Японии. Теперь им посвящают кино и аниме
Аллах дал
Трубки, лошади и икра каждый день. Красивая жизнь великого властителя Ирана
Время женственности
Самые необычные и драгоценные дамские часы SIHH-2019
Женщинам предложили «заточить» себя в клетку
Меган Маркл нашла способ скрыть старость
Наоми Кэмпбелл вспомнила молодость и показала грудь на подиуме
У Меган Маркл нашелся защитник в Америке
Все материалы
Путешествия
«Будто спускаешься в преисподнюю»
Битое стекло, роскошь и грязь. Чем живет Париж во время протестов
«Здесь дорого все и крайне тяжко»
Лобстеры, джаз и чаевые. Как россиянке выжить в Нью-Йорке
Пустынный рай
Самые чистые пляжи, дорогие отели и богачи: зачем ехать в Абу-Даби
Самолеты прогоревшей российской авиакомпании предложили купить за полмиллиарда
Стюардесса напилась водки и свернула шею на яхте за 500 миллионов
Казахстанцы сдали друга в багаж и поплатились
Турист спрыгнул в море с круизного лайнера и заставил себя искать
Все материалы
Из жизни
«У нее походка охотника»
Жизнь старейшего человека на Земле окутана тайной. Ее все еще пытаются раскрыть
Самую красивую женщину-полицейского Германии бросил ухажер
Арестован отец ребенка изнасилованной пациентки с повреждением мозга
«Русских здесь очень любят»
История россиянки о жизни в Греции
«Не существует гуманных убийств»
Фотограф снял животных на скотобойне. Они умирают мучительно и долго
Ребенок полежал в подгузниках и попал в больницу с ожогом третьей степени
Девочка сбежала от убийцы и забрала награду за свое освобождение
Все материалы
Очень приятно, танк!
Машина недели: очень редкий Land Rover Series II на гусеницах
Лихие Тойоты девяностых
Забытые спортивные японки, которые мы потеряли
Боевой премиум
Длительный тест Genesis G70: первые впечатления о корейском конкуренте BMW
И пришел КАМАЗ
Как КАМАЗ стал звездой мирового автоспорта? История главных побед в картинках
Стало известно имя нового кроссовера Skoda для Европы
Особую версию Toyota Land Cruiser посвятят эволюции внедорожника
Kia рассказала подробности о новом электрическом «Соуле»
Все материалы
Дом
Движение вниз
Квартиры на первых этажах теперь популярны. На них зарабатывают состояния
Старые стены
Советская архитектура снова в моде. Молодежь от нее без ума
Это низко
Где купить самые дешевые квартиры в Москве
Снижение ипотечных ставок признали невозможным
Ипотека пробила психологическую отметку
Ипотечным ставкам предрекли снижение
Москва побила рекорд продаж дорогого жилья
Все материалы