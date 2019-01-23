Для владельцев электроплит передумали отменять льготы

Правительство на неопределенный срок приостановило обсуждение реформы в сфере оплаты электроэнергии для населения, сообщил агентству RNS официальный представитель вице-премьера Дмитрия Козака Илья Джус.

«По итогам совещания у Козака принято решение прекратить на неопределенный срок обсуждение предложений о введении дифференцированных тарифов на электроэнергию для населения и поэтапной отмене понижающего коэффициента для квартир с электрическими плитами и индивидуальных жилых домов», — сказал он.

По его словам, этот вопрос будет снова рассмотрен правительством после детальной проработки финансовых последствий для различных категорий граждан. Также чиновники будут учитывать реальный уровень доходов населения по итогам 2019 года.

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Помимо этого, обсуждаются и другие способы ликвидировать перекрестное субсидирование в электроэнергетике — ситуацию, при которой убытки поставщиков от слишком низких тарифов для населения компенсируются за счет повышенных сборов с промышленных потребителей. По подсчетам правительства, масштабы этого эффекта ежегодно достигают ста миллиардов рублей.

Ранее 23 января стало известно, что власти рассматривают возможность дифференциации тарифов за электроэнергию для населения по аналогии с платой за водоснабжение. Планируется, что вместо одного тарифа появятся три: базовый, рассчитанный на потребление до 300 киловатт-часов в месяц, и два повышенных — до 500 и свыше 500 киловатт-часов. Одновременно будет ликвидирован понижающий коэффициент в размере 0,7 для владельцев электрических плит. В качестве срока введения новой системы указывался 2033 год.

В середине января бывший глава РАО «ЕЭС (Единая электрическая система) России» Анатолий Чубайс раскритиковал нынешнюю модель оплаты электроэнергии населением. По его словам, граждане платят за электричество необоснованно мало, из-за чего и возникает перекрестное субсидирование. Необходимо повышать тарифы, но делать это постепенно, отмечал Чубайс.

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