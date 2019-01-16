Чубайс призвал повысить цены на электричество для россиян

Председатель правления УК «Роснано» Анатолий Чубайс раскритиковал действующую в стране систему электроснабжения. По его мнению, Россия расточительно расходует свои энергоресурсы, а главная причина этого — слишком низкая стоимость электроэнергии для потребителей. Слова Чубайса приводит ТАСС.

«Россия является одной из самых энергорасточительных стран в мире. Мир продолжает наращивать энергоэффективность, а мы продолжаем оставаться в том же месте», — заявил глава «Роснано». Решить эту проблему, по его словам, возможно двумя «болезненными способами».

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Первый — решить вопрос с ценами на электроэнергию в России. По мнению Чубайса, в России они в среднем вдвое ниже, чем во всем мире. «Так получилось по двум причинам — из-за девальвации рубля и проведенной реформы электроэнергетики, в рамках которой был создан рынок электроэнергии и появилась конкуренция на рынке, снизилась цена на электроэнергию», — объяснил он. Тем не менее он призвал повышать цены не для всех слоев населения, а только для богатых.

«Россия — страна бедная, и с плеча, с ходу решить задачу повышения цены — неправильно. Правильно создавать ситуацию, при которой богатые платят больше, а бедные остаются на том же уровне», — заявил топ-менеджер. Второй способ — повышение энергоэффективности, который достигается введением запретов.

В октябре 2018 года появилась информация, что правительство рассматривает возможность введения норм энергопотребления для россиян в размере 300 киловатт-часов в месяц, которая будет оплачиваться по базовому тарифу. Все потребление сверху — будет оплачиваться по более высокой цене. Сам Чубайс эту идею поддержал.

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