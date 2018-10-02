Названа польза от ограничения энергопотребления

Вице-премьер России Дмитрий Козак поддержал предложения Минэкономразвития и Минэнерго по введению социальной нормы энергопотребления для населения, передает ТАСС со ссылкой на официального представителя вице-премьера Илью Джуса.

Социальная норма предполагает оплату электричества по базовому тарифу в случае, если месячное потребление укладывается в заданные нормативы. При превышении расходов тарифы возрастут.

«Конкретные параметры дифференциации тарифов еще прорабатываются, дано соответствующее поручение», — сказал Джус.

Замглавы Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Виталий Королев сообщил, что введение социальной нормы потребления электроэнергии населением будет стимулировать развитие энергосбережения и снизит нагрузку на промышленных потребителей.

«Таким образом, можно сделать вывод, что механизм социальной нормы можно рассматривать как еще один инструмент для решения проблемы перекрестного субсидирования», — заявил он.

Ранее сообщалось, что власти решили возобновить энергореформу, замороженную в 2014 году. Минэнерго, Минэкономики и ФАС поручено к 15 января 2019 года внести проекты нормативных документов.

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