Чубайс сравнил себя с пенсионером из Магнитогорска

Глава «Роснано» Анатолий Чубайс пояснил свои слова про рост цен на электричество. В своем Facebook-аккаунте топ-менеджер и бывший глава РАО ЕЭС призвал «следить за руками» в контексте подачи СМИ его предложений.

«С интересом читаю заголовки с Гайдаровского форума. Речь идет о панельной дискуссии об энергоэффективности России. А теперь следите за руками. Вот моя дословная цитата», — написал Чубайс. После этого он привел выдержку из своего выступления, где большими буквами отметил, что призывал перераспределить нагрузку в пользу богатых.

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«С плеча с ходу взять и решить задачу повышения цены неправильно. Что правильно? Правильно создавать ситуацию, когда БОГАТЫЕ ПЛАТЯТ БОЛЬШЕ, а бедные на том же уровне», — написал топ-менеджер (оформление оригинала сохранено — прим. «Ленты.ру»).

Более того, в интервью телеканалу «Россия 1» он признался, что считает несправедливой ситуацию, когда он платит за электричество по тому же тарифу, что и магнитогорский пенсионер. «Если перевести сложную категорию на простой язык, речь идет о том, чтобы богатые платили больше, а бедные не платили больше. Я не считаю справедливым то, что я плачу за киловатт-час столько же, сколько платит пенсионер в Магнитогорске», — заявил глава «Роснано».

В среду, 16 января, Анатолий Чубайс в ходе выступления на Гайдаровском форуме призвал повысить цены на электричество для россиян. Правда, топ-менеджер отмечал, что предлагает не рубить с плеча, а перераспределять нагрузку в соответствии с доходами россиян, то есть богатые должны платить больше, говорил Чубайс.

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