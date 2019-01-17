Названы пострадавшие от резкого роста цен на электроэнергию

В России в 2019-2022 годах ожидается резкий скачок цен на электроэнергию и мощность для промышленных потребителей. Об этом в четверг, 17 января, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на данные регулятора отрасли — «Совет рынка».

Так, мощность в европейской части страны и на Урале может подорожать сразу на 18 процентов. В Сибири рост составит 3,3 и 5,6 процента соответственно. Цены на электроэнергию будут более стабильны: так, рост для европейской части России и Урала прогнозируется от 1,5 до 4,4 процента, а для Сибири — 2-3 процента.

Продажа мощности предоставляет участнику рынка право требования обеспечения готовности генерирующего оборудования к выработке электроэнергии установленного качества в том количестве, которое необходимо для удовлетворения потребности покупателя. Реализация электроэнергии представляет собой ее физическую поставку потребителю.

Отмечается, что наибольший вклад в рост ценника на мощность составит возврат инвестиций на развитие новых ТЭЦ, АЭС и ГЭС, а также на «зеленую генерацию», энергетику Калининградской области и Крыма. Также причина кроется в возросшей стоимости топлива для ТЭС — газа и угля.

В Минэнерго «Коммерсанту» заявили, что грядущее повышение цен учтено в социально-экономическом прогнозе развитии России, населения это не коснется. Однако ситуацией озабочены промышленники. По словам главы «Сообщества потребителей энергии» Василия Киселева, галопирующий рост цен на мощность изымает ресурсы для развития других отраслей, а загрузка электростанций продолжает падать.

Ранее, 16 января, председатель правления УК «Роснано» Анатолий Чубайс раскритиковал действующую в стране систему электроснабжения. По его мнению, Россия расточительно расходует свои энергоресурсы, а главная причина этого — слишком низкая стоимость электроэнергии для потребителей.

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