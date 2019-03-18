В Крыму оценили серьезность слов Порошенко о возвращении полуострова

Заявление президента Украины Петра Порошенко о возвращении полуострова «без договоренностей» — это часть предвыборной кампании, за этими словами ничего не стоит. Об этом заявил сенатор от Республики Крым Сергей Цеков, сообщает РБК в понедельник, 18 марта.

«Порошенко ничего не добьется, у него и шансы быть избранным президентом неоднозначные — может и проиграть выборы», — считает парламентарий.

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Ранее сообщалось, что Порошенко пообещал добиться возвращения Крыма «без торгов и договоренностей». Он добавил, что планирует приступить к действиям «как можно скорее, сразу же после президентских выборов». По мнению украинского лидера, Москва надеется на избрание «любого, кроме Порошенко», президента, чтобы «новая украинская власть приползла на коленях и подарила ему [президенту России Владимиру Путину] Крым».

Выборы президента на Украине пройдут 31 марта 2019 года. Всего в бюллетенях числятся 39 кандидатов. Лидерами предвыборной гонки считаются Владимир Зеленский, Юлия Тимошенко, действующий президент Петр Порошенко и основатель «Оппозиционной платформы — За жизнь» Юрий Бойко.

Крым вошел в состав России 18 марта 2014 года по итогам референдума. Киев не признает результаты голосования и называет полуостров оккупированной территорией. В Москве настаивают, что процедура соответствовала нормам международного права.

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