Порошенко отказался торговаться по Крыму

Президент Украины Петр Порошенко пообещал добиться возвращения Крыма «без торгов и договоренностей». Об этом он заявил в интервью телеканалу «Украина», запись эфира доступна на YouTube.

«Украина ни на какие торги, ни на какие закулисные договоренности не пойдет. И Крым будет возвращен Украине», — подчеркнул глава государства, добавив, что планирует приступить к действиям «как можно скорее, сразу же после президентских выборов». Кроме того, украинская власть восстановит контроль над Донбассом, заверил он.

По мнению украинского лидера, Москва надеется на избрание «любого, кроме Порошенко» президента, чтобы «новая украинская власть приползла на коленях и подарила ему [президенту России Владимиру Путину] Крым». «Моя позиция — не дождутся», — резюмировал он.

Выборы президента на Украине пройдут 31 марта 2019 года. Всего в бюллетенях числятся 39 кандидатов. Лидерами предвыборной гонки являются Зеленский, Юлия Тимошенко, действующий президент Петр Порошенко и лидер «Оппозиционной платформы-За жизнь» Юрий Бойко.

Крым вошел в состав России в 18 марта 2014 года по итогам референдума. Киев не признает результаты голосования и называет полуостров оккупированной территорией. В Москве настаивают, что процедура соответствовала нормам международного права.

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