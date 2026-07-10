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13:22, 10 июля 2026Мир

Отношения НАТО и США сравнили с переживающим кризис браком

Ставридис: НАТО и США нужна передышка друг от друга
Кристина Козлова (редактор)

Фото: Yves Herman / Reuters

Бывший верховный главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе Джеймс Ставридис порекомендовал США и странам альянса взять паузу в отношениях. Его слова приводит агентство Bloomberg.

«Иногда, когда в супружеской паре происходят бурные события, решение не заключается в окончательном разрыве отношений. Вместо этого, "перерыв" может дать передышку от обмена гневными колкостями. Союзникам по НАТО следует мыслить в этом направлении, если они хотят сохранить 77-летний [Североатлантический] пакт», — пояснил Ставридис.

Экс-главком НАТО также рекомендовал странам альянса отказаться от идеи проведения следующего саммита на время перерыва. По его мнению, в текущих обстоятельствах для функционирования объединения достаточно ежегодных встреч министров обороны.

Ранее президент США Дональд Трамп положительно оценил итоги саммита НАТО, прошедшего в Анкаре. Американский лидер отметил, что в зале заседаний «царила любовь», а участники саммита буквально засыпали его комплиментами.

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