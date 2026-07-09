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09:48, 9 июля 2026Мир

Трамп оценил саммит НАТО

CNN: Трамп покинул саммит НАТО в хорошем настроении
Кристина Козлова (редактор)

Фото: Umit Bektas / Reuters

Президент США Дональд Трамп завершил свое участие в саммите НАТО в Анкаре на неожиданно позитивной ноте, развеяв главные страхи европейских лидеров. Об этом сообщает CNN со ссылкой на источники, знакомые с ходом закрытых переговоров.

«В конце концов, это было лучшее, на что мог рассчитывать [генеральный секретарь НАТО Марк] Рютте, даже несмотря на то, что саммит начался не слишком удачно. Именно к такому результату он стремился весь последний год, с тех пор как Трамп покинул саммит 2025 года в Нидерландах, нехарактерно дружелюбно отозвавшись об альянсе», — следует из публикации.

Как отмечает телеканал, Трамп остался в хорошем настроении, заявив, что в зале заседаний «царила любовь», а участники саммита буквально засыпали его комплиментами. Комментируя такое поведение коллег, американский лидер признал: если у европейцев и был расчет «подобраться к нему» через лесть, то этот план полностью сработал.

Ранее немецкий политолог Александр Рар озвучил предположение, что европейские лидеры на саммите НАТО будут льстить Дональду Трампу ради сохранения поддержки Украины со стороны Вашингтона.

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