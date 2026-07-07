Европейские лидеры на саммите НАТО будут льстить президенту США Дональду Трампу ради поддержки Украины, такое мнение озвучил немецкий политолог Александр Рар в беседе с РИА Новости.
«Саммит НАТО будет проходить по обыкновенному, уже опробованному сценарию. Европейские страны, в первую очередь Англия, Германия и Франция, будут в очередной раз льстить Дональду Трампу — ожидаются типичные средневековые челобитные. Европейцы всеми силами попытаются втянуть Трампа на их сторону для поддержки Украины на поле боя», — отметил Рар.
Политолог считает, что стороны займут противоположные позиции. Европейцы станут увязывать безопасность НАТО со спасением Киева, в то время как Трамп, опираясь на свои источники, будет доказывать, что у Украины больше нет выигрышных карт.
Ранее генеральный секретарь НАТО Марк Рютте и канцлер Германии Фридрих Мерц заявили о приверженности США помогать Киеву. Рютте подчеркнул, что «когда дело доходит до обороны Украины, США по-прежнему незаменимы», указав на потоки вооружений, финансируемых Канадой и странами Европы.