Желание Европы умиротворить Трампа сравнили со средневековыми челобитными

Рар: Европа будет льстить Трампу на саммите НАТО ради поддержки Киева

Европейские лидеры на саммите НАТО будут льстить президенту США Дональду Трампу ради поддержки Украины, такое мнение озвучил немецкий политолог Александр Рар в беседе с РИА Новости.

«Саммит НАТО будет проходить по обыкновенному, уже опробованному сценарию. Европейские страны, в первую очередь Англия, Германия и Франция, будут в очередной раз льстить Дональду Трампу — ожидаются типичные средневековые челобитные. Европейцы всеми силами попытаются втянуть Трампа на их сторону для поддержки Украины на поле боя», — отметил Рар.

Политолог считает, что стороны займут противоположные позиции. Европейцы станут увязывать безопасность НАТО со спасением Киева, в то время как Трамп, опираясь на свои источники, будет доказывать, что у Украины больше нет выигрышных карт.

Ранее генеральный секретарь НАТО Марк Рютте и канцлер Германии Фридрих Мерц заявили о приверженности США помогать Киеву. Рютте подчеркнул, что «когда дело доходит до обороны Украины, США по-прежнему незаменимы», указав на потоки вооружений, финансируемых Канадой и странами Европы.

