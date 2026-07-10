Тренер предупредила о превращении ходьбы в опасный интернет-тренд

Тренер Васкес: Тренд на 100 тысяч шагов может привести к стрессовому перелому

Набирающий популярность в социальных сетях тренд на 100 тысяч шагов в день опасен для здоровья, предупредила сертифицированный персональный тренер Наталья Васкес. Чем грозит следование моде, она рассказала изданию Women's Health.

По словам Васкес, превращение ходьбы в опасный интернет-тренд продолжается уже несколько месяцев. Ради постов в социальных сетях люди проходят по 100 тысяч шагов в день и показывают себя на видео. «Ходьба считается самым безопасным видом физической активности, но пройти 100 тысяч шагов за один день — это экстремально и может негативно сказаться как на физическом, так и на психическом здоровье», — считает специалист.

Тренер подчеркнула, что такой опыт не пойдет на пользу ни спортсменам, ни людям, которые не занимаются спортом профессионально. По ее словам, внезапное и резкое увеличение количества шагов создает большую нагрузку на организм, вызывает боли в суставах и мышцах, усталость, появление мозолей и может привести к серьезным травмам, таким как стрессовый перелом от перенапряжения.

Ранее врач общей практики Амир Хан заявил, что регулярная ходьба помогает снизить риск рака и болезней сердца. По его словам, для максимального эффекта следует ходить каждый день не менее 30 минут.