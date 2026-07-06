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Забота о себе
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18:34, 6 июля 2026Забота о себе

Врач назвал бесплатный способ защититься от рака и болезней сердца

Врач Хан: Регулярная ходьба по 30 минут защищает от рака и болезней сердца
Екатерина Улитина
Екатерина Улитина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: @Dr_Amir_Khan

Регулярная физическая активность эффективно защищает от смертельных заболеваний, считает врач общей практики Амир Хан. О том, как не тратить большие суммы и оставаться здоровым, он рассказал в своих соцсетях, пишет Daily Mirror.

Хан назвал ходьбу одним из самых эффективных и при этом бесплатных способов защититься от хронических заболеваний. По его словам, регулярные прогулки снижают риск рака, болезней сердца и суставов, поддерживают иммунитет и помогают бороться со стрессом. «Исследования показывают, что занятия спортом, в том числе ходьбой, по два с половиной часа в неделю снижают риск развития некоторых видов рака, таких как рак кишечника, молочной железы и почек», — рассказал врач.

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Специалист добавил, что для ходьбы практически нет противопоказаний и заниматься ею могут все. Он рекомендовал начинать с небольших дистанций и постепенно увеличивать занятия до 30 минут в день.

Ранее врач-терапевт и генетический консультант Ирина Налимова рассказала, какие факторы эффективно помогают продлить жизнь. По ее словам, помимо физической активности важно сбалансированно питаться, следить за показателями холестерина и артериального давления.

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