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Забота о себе
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18:28, 3 июля 2026Забота о себе

Названы эффективно продлевающие жизнь факторы

Терапевт Ирина Налимова: В основе рациона должны быть овощи, бобовые и орехи
Александра Лисица
Александра Лисица (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Dean Drobot / Shutterstock / Fotodom

Врач-терапевт и генетический консультант Ирина Налимова рассказала, какие факторы эффективно помогают продлить жизнь. Их доктор перечислила в беседе с изданием UfaTime.ru.

Первым таким фактором Налимова назвала питание. По ее словам, в основе меню должны быть овощи, бобовые и орехи. Врач уточнила, что они должны составлять до 80 процентов рациона. Кроме того, важно есть жирную рыбу, печень трески и оливковое масло. А вот насыщенные жиры и сахар в рационе доктор посоветовала ограничить.

Второй фактор — это движение без изнурения. Чтобы продлить жизнь, достаточно умеренной ходьбы и силовых упражнений. Это поможет снизить риск сердечно-сосудистых заболеваний и предотвратить возрастную потерю мышечной массы, которая провоцирует ожирение и диабет второго типа.

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Налимова добавила, что для здорового долголетия важно также контролировать артериальное давление и уровень холестерина. Врач призвала хотя бы раз в год сдавать общий и биохимический анализ крови, а также анализ на липидный профиль.

«Долголетие не бывает случайным. Это результат умной профилактики, коррекции образа жизни, ежедневного вклада в свое питание и физическую активность. И тогда активные 90 лет станут реальностью, а не мечтой», — подчеркнула врач.

Ранее диетолог Линдси ДеСото назвала вечерние привычки, улучшающие уровень хорошего холестерина и способствующие профилактике болезней сердца. Одной из них специалистка назвала вечернюю прогулку.

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