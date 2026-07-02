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Забота о себе
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11:32, 2 июля 2026Забота о себе

Названы влияющие на уровень холестерина привычки

Диетолог ДеСото: Поздние перекусы влияют на уровень холестерина
Екатерина Улитина
Екатерина Улитина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: fizkes / Shutterstock / Fotodom  

Диетолог Линдси ДеСото уверена, что поведение людей по вечерам влияет на уровень их холестерина. Привычки, которые положительно сказываются на липидном профиле, она перечислила изданию Health.

Специалист рассказала, что улучшить обмен веществ и повысить уровень «хорошего» холестерина помогает вечерняя прогулка. Также она рекомендовала избегать поздних перекусов, особенно сладкой и жирной еды. Другие полезные шаги — полноценный сон и снижение уровня стресса. Также диетолог посоветовала приучить себя с вечера готовить еду на следующий день, чтобы случайно не сбиться с правильного рациона.

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ДеСото подчеркнула, что эти привычки работают только в комплексе с общим образом жизни. Регулярная активность, контроль питания, отказ от сигарет и алкоголя остаются ключевыми факторами профилактики сердечно-сосудистых заболеваний и повышения уровня «хорошего» холестерина, заверила она

Ранее врач общей практики Дэвид Вайнштейн предупредил, что некоторые утренние привычки могут вредить здоровью. По его словам, выпитый сразу после пробуждения кофе может спровоцировать головную боль.

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