Порошенко пообещал Украине новую ракетную программу

Президент Украины Петр Порошенко объявил, что в случае победы на выборах главы государства начнет реализацию новой ракетной программы. Его слова приводит телеканал 112.ua.

«Свою первую президентскую каденцию, страшно и вспомнить, начинал с того, что искал для армии не только шлемы и бронежилеты, а штаны, носки, белье», — сказал он.

В начале марта на фоне решения США приостановить свои обязательства по Договору о ракетах средней и меньшей дальности Порошенко сказал, что Украина оставляет за собой право создавать современные и эффективные системы вооружения для самозащиты. «Мы должны серьезно задуматься над дополнительным укреплением оборонного потенциала нашего государства», — цитировало его РИА Новости.

В конце декабря 2018 года, говоря об оборонном заказе на будущий год, Порошенко сообщил, что в стране начнется серийное производство ракет «Ольха» с увеличенной дальностью поражения.

Кроме того, украинские военные планируют завершить разработку крылатых ракет «Нептун», предназначенных для поражения морских целей. В течение 2019 года предполагается провести их финальные испытания.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!