Киев отреагировал на поездку Путина в Крым

Министерство иностранных дел Украины выразило решительный протест в связи с визитом президента России Владимира Путина в Крым. Заявление украинского внешнеполитического ведомства опубликовано на сайте МИД в понедельник, 18 марта.

«Украина считает этот визит, как и все предыдущие не согласованные с украинской стороной поездки российских чиновников во временно оккупированные Автономную Республику Крым (наименование полуострова в украинской конституции — прим. «Ленты.ру») и Севастополь, грубым нарушением российской стороной государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, циничным и демонстративным пренебрежением российской стороной общепризнанными принципами и нормами международного права, в том числе Уставом ООН, резолюциями Генеральной Ассамблеи ООН, обязательствами РФ по двусторонним и многосторонним договорам, сторонами которых являются Украина и Российская Федерация», — указали в Киеве.

Кроме того, МИД заверил, что поездки российских должностных лиц в Крым не изменят закрепленный в конституции Украины статус Автономной Республики и Севастополя, «который признается всем цивилизованным миром». «В связи с визитом Владимира Путина в АР Крым и Севастополь российскому внешнеполитическому ведомству передана нота протеста», — заключили украинские дипломаты.

Владимир Путин 18 марта находится в Крыму, где отмечается пятилетие вхождения полуострова в состав России.

Крым был включен в состав России после проведенного на полуострове в марте 2014 года референдума, в ходе которого большинство проголосовавших жителей региона поддержали такое решение. Украина, равно как и подавляющее большинство стран-членов ООН, российского суверенитета над полуостровом не признает и считает его временно оккупированной территорией.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!