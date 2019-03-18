НАТО в годовщину присоединения Крыма попросила вернуть его Украине

НАТО призывает Россию вернуть Украине контроль над Крымом. Об этом говорится в заявлении Североатлантического альянса. Его опубликовала на своей странице в Twitter представитель блока Оана Лунгеску.

Как говорится в заявлении, пять лет назад Россия применила силу, чтобы «незаконно аннексировать Крым», и таким образом нарушила суверенитет и территориальную целостность Украины. В НАТО же не признают и осуждают произошедшее.

Альянс также озабочен нарушением прав человека на полуострове со стороны властей по отношению к украинцам, крымским татарам и другим местным сообществам. Среди подобных действий в заявлении значатся убийства, похищения, насилие, аресты и пытки.

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Кроме того, в НАТО, в частности, призывают Россию отпустить всех украинских политических заключенных, а также прекратить насильно насаждать жителям полуострова российское гражданство. Также альянс осуждает наращивание российской военной группировки, строительство Крымского моста и арест украинских моряков из-за инцидента в Керченском проливе в ноябре 2018-го.

Как подчеркивается, вернуться к рабочим отношениям с Москвой не получится, пока она не изменит свое поведение.

Крым вошел в состав России 18 марта 2014 года по итогам референдума. Киев не признает результаты голосования и называет полуостров оккупированной территорией. В Москве настаивают, что процедура соответствовала нормам международного права.

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