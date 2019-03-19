Россия ответила на требование НАТО вернуть Крым

Министерство иностранных дел России призвало НАТО и ЕС признать вхождение Крыма в состав государства и смириться с тем, что крымчане осознанно сделали свой выбор. Соответствующее заявление опубликовано на сайте ведомства.

В диппредставительстве отметили, что мировое сообщество не понимает, чего хотят жители полуострова. По мнению МИДа, Евросоюз закрывает глаза на улучшение уровня жизни в регионе и пытается «набрать политические очки» за счет критики происходящего в Крыму.

Материалы по теме «На политические темы с сыном мы не разговариваем» Как жил Крым до России и стал ли он жить лучше за последние пять лет

«Хотелось бы, чтобы в ЕС и НАТО перестали заниматься политиканством и прислушались, наконец, к голосу крымчан. Пора признать сделанный населением Крыма и Севастополя демократический выбор и обратить внимание на позитивные изменения в его жизни в составе Российской Федерации, как это уже сделали многочисленные неангажированные представители общественных и политических кругов западных стран», — заключили российские дипломаты.

18 марта, в пятилетнию годовщину присоединения Крыма к России, в НАТО призвали Москву вернуть регион под контроль Киева. Альянс озабочен нарушением прав человека на полуострове по отношению к национальным меньшинствам и осуждает наращивание российской военной мощи, строительство Крымского моста и арест украинских моряков из-за инцидента в Керченском проливе в ноябре 2018-го.

Крым вошел в состав России 18 марта 2014 года по итогам референдума. Киев не признает результаты голосования и называет полуостров оккупированной территорией. В Москве настаивают, что процедура соответствовала нормам международного права.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!