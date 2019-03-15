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Россия обвинила США и Канаду в «дремучей русофобии»

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Здание МИД России

Министерство иностранных дел России заявило, что отношения США и Канады с Россией испортились из-за «дремучей русофобии». Об этом сообщается на сайте ведомства.

Так в МИДе отреагировали на новые санкции, которые ввели Вашингтон и Оттава в связи с инцидентом в Керченском проливе. Российские дипломаты не удивились очередной порции ограничительных мер и пообещали дать на это практический ответ.

Также в ведомстве упрекнули Канаду в желании «перещеголять» Америку в санкционной гонке и посоветовали премьер-министру страны Джастину Трюдо сосредоточиться на решении внутренних проблем.

«Выражаем сожаление, что в американской и канадской столицах продолжают следовать пагубному курсу на полное разрушение двусторонних отношений с Россией, и так оказавшихся в весьма плачевном состоянии вследствие охватившей Вашингтон и Оттаву дремучей русофобии», — заключили в ведомстве.

15 марта Канада ввела санкции против 114 россиян и 15 компаний из-за инцидента в Керченском проливе. В этот же день о новых санкциях против восьми россиян объявил Евросоюз.

25 ноября 2018 года пограничники ФСБ России задержали в районе Керченского пролива три корабля Военно-морских сил Украины. Корабли пересекли российскую границу, не реагировали на требования остановиться и начали опасное маневрирование, в связи с чем пограничникам пришлось применить против них силу. Все 24 члена экипажей задержанных кораблей были арестованы, их этапировали в Москву. В Киеве сочли российские действия «актом военной агрессии».

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