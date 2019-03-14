Российская защита от санкций Запада провалилась

Блокировка карт Visa и MasterCard, выпущенных российско-венесуэльским Еврофинанс Моснарбанком, обнажила проблему зависимости российской финансовой системы от международных платежных систем, рассказал принадлежащей семье Демьяна Кудрявцева газете «Ведомости» депутат Госдумы Владислав Резник.

«Ситуация крайне удивительная и неприглядная. Мы столько лет боролись за то, чтобы у нас была информационная и технологическая независимость, а в итоге происходит такое», — отметил Резник.

В 2014 году после введения первых антироссийских санкций западными странами он разработал законопроект о создании в России национальной платежной системы. В дальнейшем на ее основе появились карты «Мир», управляемые Национальной системой платежных карт (НСПК, принадлежит Центробанку).

Тогда поводом для создания отечественной платежной системы стало отключение СМП Банка и банка «Россия» от международных Visa и MasterCard. Собственниками этих кредитных организаций являются братья Борис и Аркадий Ротенберги и Юрий Ковальчук, попавшие под санкции США и Евросоюза.

По закону международные платежные системы обязаны создавать резерв на счетах НСПК с тем, чтобы за счет него проводились транзакции в случае сбоя в их работе или отключения отдельных банков.

Однако 13 марта, когда Visa и MasterCard приостановили членство попавшего в санкционный список США российско-венесуэльского Еврофинанс Моснарбанка, этот механизм не сработал — выпущенные банком карты были заблокированы. В ближайшее время их обещают заменить картами «Мир». По словам Резника, Госдума потребует от Центробанка объяснений случившегося.

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