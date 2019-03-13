Фонд арестованного в Москве инвестора из США помог наказать Россию за Венесуэлу

Процессинговая компания «Картстандарт» произвела отключение карт, выпущенных российско-венесуэльским «Еврофинанс Моснарбанком», от международных платежных систем Visa и MasterCard, говорится в сообщении банка. Совладельцем компании является инвестфонд Baring Vostok, основанный обвиняемым в мошенничестве гражданином США Майклом Калви.

«Доводим до Вашего сведения, что в соответствии с включением АО АКБ «ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК» в список OFAC [подразделение Минфина США], начиная с 12.03.2019 года, платежные системы Visa и MasterCard приостановили членство банка в платежных системах, что повлекло за собой блокировку карт Visa и MasterCard за границей и блокировку карт Visa и MasterCard компанией ЗАО ПЦ «КартСтандарт» на территории Российской Федерации, включая ограничение в приеме карт Visa и MasterCard в устройствах банка», — говорится в сообщении кредитной организации.

Банк пообещал оперативно перевести своих клиентов на карты российской платежной системы «Мир».

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«Еврофинанс Моснарбанк» был заподозрен властями США в помощи Венесуэле. 49 процентов банка принадлежат венесуэльскому государственному фонду Fonden. По версии госсекретаря США Майка Помпео, через банк совершали операции венесуэльские компании, пользуясь тем, что на него не наложены западные санкции. 12 марта США включили кредитную организацию в санкционный список, после чего Visa и MasterCard приостановили его членство.

«Картстандарт» входит в группу компаний «Центр финансовых технологий» (ЦФТ). Ее миноритарным акционером является инвестиционный фонд Baring Vostok, основатель которого гражданин США Майкл Калви вместе с еще пятью сотрудниками фонда обвиняется в России в мошенничестве.

По данным следствия, он существенно завысил стоимость акций люксембургской IFTG, принадлежавших дочерней компании фонда — Первому коллекторскому бюро, чтобы посредством них погасить его долг перед банком «Восточный» в 2,5 миллиарда рублей. На самом деле бумаги стоили 600 тысяч рублей, считают следователи. В феврале суд арестовал Калви и его подчиненных на два месяца.

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