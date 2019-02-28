Американского инвестора оставили за решеткой в Москве

Мосгорсуд оставил в силе арест основателя инвестфонда Baring Vostok гражданина США Майкла Калви, обвиняемого в мошенничестве. Об этом в четверг, 28 февраля, сообщает ТАСС.

Таким образом, суд отклонил апелляцию защиты Калви, оспаривавшей решение нижестоящей инстанции от 16 февраля, когда основатель Baring Vostok и еще пятеро сотрудников фонда были арестованы на два месяца.

В ходе заседания 28 февраля Калви предложил написавшему на него заявление в ФСБ акционеру банка «Восточный» Шерзоду Юсупову урегулировать конфликт, продав акции компании IFTG на рынке. По мнению Калви, Юсупов и «Восточный» смогут получить за 59,9 процента акций не менее 2,5 миллиарда рублей.

Обвинение в адрес Калви и его коллег связано с бумагами IFTG, которые другая компания — Первое коллекторское бюро (ПКБ) — передала банку «Восточный» в счет погашения долга в 2,5 миллиарда рублей. И ПКБ, и IFTG, и «Восточный» контролировались структурами Baring Vostok — старейшего и одного из самых крупных инвестфондов на российском рынке.

По версии следствия, акции на самом деле стоили 600 тысяч рублей, и завышение их цены со стороны Калви было мошенничеством. Инвестор, в свою очередь, утверждает, что верно оценил стоимость бумаг, а истинная причина его преследования — в конфликте акционеров «Восточного».

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