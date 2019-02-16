В Москве арестовали инвестора из США Майкла Калви

Басманный суд Москвы в субботу, 16 февраля, удовлетворил ходатайство следствия и санкционировал задержание гражданина США, основателя инвестиционной компании Baring Vostok Майкла Калви. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе Мосгорсуда.

«Басманным судом удовлетворено ходатайство следственных органов об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении подозреваемого Майкла Калви. Данная мера пресечения избрана сроком до 13 апреля 2019 года», — сказала представитель Мосгорсуда.

По версии следствия, «Первое коллекторское бюро», фактически принадлежащее Калви, взяло 2,5 миллиарда рублей в кредит у банка «Восточный», а в феврале 2017 года вернуло его акциями другой компании, оцененными в три миллиарда рублей. Однако следствие считает, что эта сумма значительно завышена: в материалах дела есть заключение, что в момент передачи ценных бумаг их стоимость составляла 600 тысяч рублей.

Между тем защита Калви полагает, что в момент сделки она была взаимовыгодной, и только после нее фирма, акции которой поменяли владельца, резко подешевела, так как ее новые владельцы стали выводить активы. Кроме того, уголовное преследование предпринимателя они связывают с борьбой за контроль над банком.

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Вопрос об аресте подозреваемых рассматривался накануне 15 февраля. Гендиректор «ПКБ» Максим Владимиров, гражданин Франции Филипп Дельпаль, советник председателя правления ПАО «Норвик Банк» Алексей Кордичев, партнер фонда Baring Vostok в области медиа Ваган Абгарян и инвестиционный директор Иван Зюзин были взяты под стражу, рассмотрение вопроса об аресте Майкла Калви отложили на сутки — чтобы дать возможность и защите, и обвинению подготовить дополнительные материалы.

Всем арестованным вменяется мошенничество в особо крупном размере. Они были задержаны 14 февраля.

Baring Vostok — инвестиционная компания, которая специализируется на вложениях в России и странах СНГ. Первым ее проектом в 1994 году стала FGI Wireless (позднее «ВымпелКом»). Всего за 25 лет Baring Vostok инвестировала в десятки компаний. Среди них — «СТС Медиа», «Авито», Тинькофф Банк, «ВкусВилл», «Папа Джонс», аптечная сеть «А5», Европейский медицинский центр, «Яндекс». Уроженец американского штата Висконсин Майкл Калви работал в Baring Vostok с 1994 года.

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