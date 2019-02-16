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В Москве арестовали инвестора из США Майкла Калви

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Басманный суд Москвы в субботу, 16 февраля, удовлетворил ходатайство следствия и санкционировал задержание гражданина США, основателя инвестиционной компании Baring Vostok Майкла Калви. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе Мосгорсуда.

«Басманным судом удовлетворено ходатайство следственных органов об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении подозреваемого Майкла Калви. Данная мера пресечения избрана сроком до 13 апреля 2019 года», — сказала представитель Мосгорсуда.

По версии следствия, «Первое коллекторское бюро», фактически принадлежащее Калви, взяло 2,5 миллиарда рублей в кредит у банка «Восточный», а в феврале 2017 года вернуло его акциями другой компании, оцененными в три миллиарда рублей. Однако следствие считает, что эта сумма значительно завышена: в материалах дела есть заключение, что в момент передачи ценных бумаг их стоимость составляла 600 тысяч рублей.

Между тем защита Калви полагает, что в момент сделки она была взаимовыгодной, и только после нее фирма, акции которой поменяли владельца, резко подешевела, так как ее новые владельцы стали выводить активы. Кроме того, уголовное преследование предпринимателя они связывают с борьбой за контроль над банком.

Вопрос об аресте подозреваемых рассматривался накануне 15 февраля. Гендиректор «ПКБ» Максим Владимиров, гражданин Франции Филипп Дельпаль, советник председателя правления ПАО «Норвик Банк» Алексей Кордичев, партнер фонда Baring Vostok в области медиа Ваган Абгарян и инвестиционный директор Иван Зюзин были взяты под стражу, рассмотрение вопроса об аресте Майкла Калви отложили на сутки — чтобы дать возможность и защите, и обвинению подготовить дополнительные материалы.

Всем арестованным вменяется мошенничество в особо крупном размере. Они были задержаны 14 февраля.

Baring Vostok — инвестиционная компания, которая специализируется на вложениях в России и странах СНГ. Первым ее проектом в 1994 году стала FGI Wireless (позднее «ВымпелКом»). Всего за 25 лет Baring Vostok инвестировала в десятки компаний. Среди них — «СТС Медиа», «Авито», Тинькофф Банк, «ВкусВилл», «Папа Джонс», аптечная сеть «А5», Европейский медицинский центр, «Яндекс». Уроженец американского штата Висконсин Майкл Калви работал в Baring Vostok с 1994 года.

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