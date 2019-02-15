В Москве задержали крупного американского инвестора

Основателя крупнейшей инвестиционной компании Baring Vostok Майкла Kалви задержали в Москве по подозрению в мошенничестве, сообщил РБК.

Басманный суд столицы рассматривает ходатайство следователя об аресте бизнесмена, а также его деловых партнеров Вагана Абгаряна и Филиппа Дельпаля.

Кроме них задержаны директор по инвестициям Baring Vostok Иван Зюзин, бывший председатель правления банка «Восточный», советник председателя правления «Норвик Банк» Алексей Кордичев, гендиректор «ПКБ» Максим Владимиров. Всем им вменяется мошенничество в особо крупном размере.

Компания Baring Vostok сообщила, что задержание топ-менеджеров связано с коммерческим спором по банку «Восточный экспресс». Из пресс-релиза следует, что действия правоохранительных органов не связаны с деятельностью самой компании, и Baring Vostok планирует выполнить все взятые на себя обязательства.

В сентябре 2018 года газета «Коммерсантъ» писала о борьбе за владение контрольным пакетом акций банка «Восточный» между основными акционерами: Baring Vostok и Артемом Аветисяном, которая вызвала перестановки в топ-менеджменте кредитной организации.

Baring Vostok — один из старейших и крупнейших участников российского рынка. Компания владеет акциями ряда компаний, в числе которых OZON, «Вкусвилл», Gett, банк «Восточный», СТС Медиа, Avito, «Яндекс».

Уроженец американского штата Висконсин Майкл Калви работал в Baring Vostok с 1994 года.

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