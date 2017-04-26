Сервис «Яндекс.Такси» занялся поиском инвестора

Онлайн-сервис по заказу такси «Яндекс.Такси» привлек JP Morgan в качестве организатора сделки по продаже миноритарного пакета акций. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.

По словам собеседников издания, сервис намерен привлечь 150-200 миллионов долларов. Согласно текущей оценке UBS, стоимость этого сервиса составляет 1,2 миллиарда долларов. Для привлечения указанной суммы потребуется продать 12,5-16,7 процента компании, считают аналитики.

По мнению другого источника издания средства нужны «Яндекс.Такси» на поглощения, объектами которого могут стать службы такси «Максим» и InDriver.

В рамках сделки уже были проведены консультации с европейскими и азиатскими инвесторами — прежде всего с теми, кто уже вложился в аналогичные сервисы. Среди них, в частности, Softbank Capital, Tiger Global. Однако в России, как считает собеседник издания, инвесторов, способных вложиться в такой сервис, немного.

В частности, это Baring Vostok, Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ). Возможность покупки доли обсуждалась и со Сбербанком, несмотря на то, что тот инвестировал сто миллионов долларов в конкурента «Яндекс.Такси» — сервис Gett.

«Яндекс.Такси» работает в 46 городах России, Белоруссии, Армении, Казахстана, Грузии и Украины. К сервису подключено более 70 тысяч автомобилей из тысячи таксопарков и диспетчерских. По данным UBS , этот сервис является крупнейшим игроком российского рынка онлайн-такси с долей в 55 процентов.