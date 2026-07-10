Политике Трампа предрекли резкое изменение

Американист Войтоловская: Трамп может стать «хромой уткой» после выборов в конгресс

Если демократы возьмут хотя бы одну палату на выборах в Конгресс 3 ноября, президент США Дональд Трамп превратится в «хромую утку», а его внутриполитические инициативы будут заблокированы, заявила старший научный сотрудник Центра североамериканских исследований ИМЭМО РАН Александра Войтоловская. В беседе с «Лентой.ру» она отметила, что вся его активность уйдет во внешнюю политику.

«В случае если демократы возьмут хотя бы одну палату, Трамп превратится в так называемую хромую утку до 2028 года. Его решения будут блокироваться на уровне законодательной ветви власти. Внутриполитические инициативы окажутся в значительной степени купированы, потому что без согласия Конгресса ни один закон провести нельзя. В таких случаях президента выталкивает во внешнюю политику — там мы можем ожидать большую активность Трампа», — пояснила специалист.

По ее словам, сам Трамп действует последовательно и придерживается заявленного плана. Ужесточение миграционного законодательства, торговые пошлины, давление на противников — все говорит о том, что он движется в фарватере предвыборных обещаний. Однако популистские лозунги вроде остановки всех войн или полного переноса промышленности в США объективно нереализуемы.

При этом Войтоловская подчеркнула, что договоренности, заключенные с Трампом в условиях разделенного правления, скорее всего, не будут подкреплены согласием Конгресса. Исполнительные указы, которыми пользуется президент, объяснила она, не являются аналогом закона — следующий глава государства, особенно если он будет демократом, сможет отменить их одним решением. Вести свою политику Трамп сможет, но в долгосрочной перспективе это ни на чем не отразится, заключила специалист.

Ранее политолог-американист Малек Дудаков заявил, что вероятнее всего, на предстоящих выборах в Конгресс США демократы получат большинство голосов в Палате представителей, а, может быть, и в Сенате. По его словам, уже очевидно, что демократам, скорее всего, удастся получить большинство голосов как минимум в нижней палате.