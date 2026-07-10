Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
05:30, 10 июля 2026МирЭксклюзив

Политике Трампа предрекли резкое изменение

Американист Войтоловская: Трамп может стать «хромой уткой» после выборов в конгресс
Анастасия Бердникова
Анастасия Бердникова (корреспондент отдела оперативной информации)
СюжетВыборы президента США 2024

Фото: Yves Herman / Reuters

Если демократы возьмут хотя бы одну палату на выборах в Конгресс 3 ноября, президент США Дональд Трамп превратится в «хромую утку», а его внутриполитические инициативы будут заблокированы, заявила старший научный сотрудник Центра североамериканских исследований ИМЭМО РАН Александра Войтоловская. В беседе с «Лентой.ру» она отметила, что вся его активность уйдет во внешнюю политику.

«В случае если демократы возьмут хотя бы одну палату, Трамп превратится в так называемую хромую утку до 2028 года. Его решения будут блокироваться на уровне законодательной ветви власти. Внутриполитические инициативы окажутся в значительной степени купированы, потому что без согласия Конгресса ни один закон провести нельзя. В таких случаях президента выталкивает во внешнюю политику — там мы можем ожидать большую активность Трампа», — пояснила специалист.

По ее словам, сам Трамп действует последовательно и придерживается заявленного плана. Ужесточение миграционного законодательства, торговые пошлины, давление на противников — все говорит о том, что он движется в фарватере предвыборных обещаний. Однако популистские лозунги вроде остановки всех войн или полного переноса промышленности в США объективно нереализуемы.

При этом Войтоловская подчеркнула, что договоренности, заключенные с Трампом в условиях разделенного правления, скорее всего, не будут подкреплены согласием Конгресса. Исполнительные указы, которыми пользуется президент, объяснила она, не являются аналогом закона — следующий глава государства, особенно если он будет демократом, сможет отменить их одним решением. Вести свою политику Трамп сможет, но в долгосрочной перспективе это ни на чем не отразится, заключила специалист.

Ранее политолог-американист Малек Дудаков заявил, что вероятнее всего, на предстоящих выборах в Конгресс США демократы получат большинство голосов в Палате представителей, а, может быть, и в Сенате. По его словам, уже очевидно, что демократам, скорее всего, удастся получить большинство голосов как минимум в нижней палате.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить

    Последние новости

    Участников массового бунта против ТЦК во Львове заставили публично извиняться
    Эксперты спрогнозировали ситуацию с нефтью в случае нового кризиса вокруг Ормуза
    В Москве городские службы перевели в режим повышенной готовности
    Россиянам объяснили желание секса в машине
    Популярный 27-летний стример попал в смертельное ДТП по дороге с похорон бабушки
    Полковник назвал главные задачи ВС России в зоне СВО
    В Швейцарии раскрыли стоящую перед Сырским главную помеху в ВСУ
    Финансист назвал лучшую валюту для краткосрочных сбережений
    В США обрушились с критикой на президента Финляндии
    Россиянам назвали пять угрожающих отказом в первые 10 секунд ошибок в резюме
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok