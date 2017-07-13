Правительство одобрило продажу 25 процентов Пулково инвестору из ОАЭ

Правительственная комиссия по контролю за иностранными инвестициями одобрила продажу компании из Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) 25 процентов акций международного аэропорта Пулково в Санкт-Петербурге. Об этом сообщил глава Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Игорь Артемьев, передает РИА Новости.

Как пояснил руководитель ведомства, сумма сделки по продаже «ВТБ Капиталом» консорциуму инвесторов пакета в управляющей компании аэропорта Пулково «Воздушные ворота северной столицы» (ВВСС) составила 240 миллионов евро, сообщает ТАСС.

«Соответственно эти 25 процентов продал наш банк ВТБ, пришел иностранный инвестор — еще один, помимо Fraport, известного вам, который будет заниматься управлением и развитием петербургского порта», — пояснил глава ФАС.

В конце апреля консорциум в составе Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), Mubadala Development Company и других ближневосточных и азиатских соинвесторов, а также ряда фондов группы Baring Vostok подписал соглашение с «ВТБ Капиталом» о покупке 25-процентного пакета в компании Thalita Trading Limited — холдинговая компания консорциума ВССС.

Тогда же была подана соответствующая заявка в ФАС. В конце мая антимонопольное ведомство признало сделку подлежащей согласованию правкомиссией по контролю за иностранными инвестициями.

После завершения сделки доля «ВТБ Капитала» в Thalita снизится до 25,01 процента. Доли немецкой Fraport (25 процентов) и Qatar Investment Authority (24,99 процента) сохраняются. Fraport останется оператором аэропорта.

