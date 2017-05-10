Власти Петербурга изменят генплан для строительства аэроэкспресса в Пулково

Власти Санкт-Петербурга внесут изменения в генеральный план города в части создания линии аэроэкспресса от Витебского вокзала до аэропорта Пулково. Об этом в среду, 10 мая, на заседании регионального правительства сообщил глава городского комитета по градостроительству и архитектуре Владимир Григорьев, передает «Интерфакс».

Правительство Петербурга уже одобрило корректировки, отметил он. Проект изменений будет представлен для утверждения депутатами Законодательного собрания.

«По предварительным оценкам, стоимость реализации проекта составит около 24 миллиарда рублей. Проект предполагается реализовать на основе государственно-частного партнерства», — рассказал Григорьев.

В марте вице-губернатор Петербурга Игорь Албин сообщил, что строительство линии аэроэкспресса в Петербурге начнется не позднее третьего квартала 2018 года. Он уточнил, что в соответствии с «дорожной картой» в текущем году комитет по инвестициям разработает концепцию проекта аэроэкспресса, после чего будут внесены изменения в генплан муниципалитета и правила землепользования и застройки.

Отмечается, что время пути от Витебского вокзала до Пулково составит 25 минут.

10 февраля сообщалось, что Пулково был признан лучшим среди крупнейших аэропортов России с пассажиропотоком более 10 миллионов человек в год и получил отраслевую премию «Воздушные Ворота России».

В январе 2011 года власти Петербурга анонсировали создание к 2013 году железнодорожного сообщения между Балтийским вокзалом и Пулково.