Авиапассажиры назвали лучший аэропорт России

Петербургский аэропорт Пулково получил отраслевую премию «Воздушные Ворота России» как лучшая авиагавань страны. Об этом сообщается на официальной странице Пулково в Facebook.

Победитель был выявлен путем многомесячного голосования среди путешественников. Отмечается, что Пулково был признан лучшим среди крупнейших аэропортов России — с пассажиропотоком более 10 миллионов человек в год.

В конце 2016 года Пулково уже входил в тройку лучших аэропортов России по версии Skyscanner, весной того же года эксперты Airport Service Quality признали его одним из лучших в Европе.

Пулково считается одним из самых современных аэропортов России. Его ежегодный пассажиропоток превышает 13 миллионов человек. С февраля 2015 года пассажиров обслуживает новый централизованный терминал, разработкой которого занималась компания Grimshaw Architects, известная, в частности, проектами железнодорожных станций в Амстердаме и Лондоне.