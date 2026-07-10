В США рассказали «поучительную историю» для Украины про заводы Patriot

NYT: Примеры производства Patriot в ФРГ и Японии — это «поучительная история» для Украины

Рукводство Украины надеется быстро запустить производство ракет-перехватчиков для ЗРК Patriot на территории республики, если удастся получить соответствующую лицензию от США. Примеры работы уже действующих производств в Германии и Японии должны стать «поучительной историей» для Киева, пишет The New York Times (NYT).

Дело в том, что Берлин так и не начал этот процесс, хотя получил от американской стороны лицензию еще в 2022 году, когда экс-президент США Джо Байден испугался, что у Европы оказалось недостаточно возможностей в области противоракетной обороны на фоне угрозы развивающегося конфликта на Украине. ФРГ разрешили построить завод по производству ракет-перехватчиков, следом предприятие получило контракт на 2024 год на поставку до тысячи снарядов немецкой, испанской, нидерландской и румынской армиям.

Однако на текущий момент на заводе, который отстроили в Шробенхаузене, еще не было произведено ни одной ракеты, их выпуск планируется запустить только в следующем году.

Япония же получила лицензию раньше, в 2005 году. Правительство страны обеспокоилось тем, что системы обороны стали недостаточно эффективны в условиях развития ядерной и ракетной программ КНДР. В итоге государству потребовалось три года, чтобы провести первое успешное испытание систем PAC-3, а теперь, по разным данным, оно производит всего до 30 ракет в год.

Издание подчеркивает, что страны, уже получившие лицензии, сталкиваются с такими трудностями, поскольку для запуска всех процессов им необходимо найти и лицензировать около двух десятков поставщиков, которые будут участвовать в производстве на разных этапах.

Ранее американский портал TWZ задался вопросом о специалистах, которые будут допущены к производству Patriot на Украине, и возможности утечки через них секретных технологий.