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05:30, 10 июля 2026Путешествия

Россиянка раскрыла реальную обстановку на отдыхе в Керчи

Марк Успенский
Марк Успенский (Редактор отдела «Путешествия»)

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

Эмигрировавшая в Италию россиянка побывала в крымском городе Керчь и раскрыла реальную обстановку на отдыхе. Своими наблюдениями туристка поделилась в личном блоге «тут вам не там» на платформе «Дзен».

Автор публикации отметила, что на данный момент в Крыму легче всего заправить машину бензином именно в Керчи. В Ялте и Симферополе топливо дают периодически, за которым тут же выстраивается большая очередь из машин. «В Керчи утром заправиться не так уж и трудно, но часа три придется отстоять. Бензин продают на заправке по 220 рублей, некоторые перекупы продают по 300. Конечно, это дорого. Год назад я и предоставить не могла, что бензин будет стоить здесь дороже, чем в Европе», — добавила туристка.

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При этом машин на дорогах курортного города достаточно. Девушка вместе с родителями ездили на местные пляжи, вода на которых оказалась приятной и теплой. Пляжные зоны были чистыми. Путешественница призналась, что днем в городе ей было комфортно и спокойно, однако в один из вечеров стало тревожно. «Мои родные сказали не волноваться, подумаешь, работает ПВO. У меня подобного иммунитета к ночным звукам еще не выработолось, поэтому для меня эти часы проходили волнительно», — объяснила блогерша.

Россиянка подчеркнула, что не стала бы советовать отдыхать в Керчи или в Севастополе впечатлительным туристам, так как в городах много важных объектов. «Если решили ехать в Крым, то поезжайте в Ялту. В Судаке, вроде бы, тоже нормально, но в этом году я еще там не была. Моя знакомая отдыхала там недавно, сказала, что очень классно», — заключила эмигрантка.

Ранее живущая в Европе россиянка описала Крым словами «цены все больше напоминают итальянские». При этом по ее словам, отдыху в Ялте ничто не мешает.

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