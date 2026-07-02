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03:31, 2 июля 2026Путешествия

Живущая в Европе россиянка описала Крым словами «цены все больше напоминают итальянские»

Елизавета Гринберг (редактор)

Фото: Константин Михальчевский

Живущая в Европе россиянка описала Крым словами «цены все больше напоминают итальянские». Своими впечатлениями она поделилась в личном блоге «Тут вам не там» на платформе «Дзен».

«Здесь, гуляя по набережной, и отдыхая на пляжах, можно вообще забыть обо всем, обстановка очень расслабленная, по-крымски ленивая», — описала блогер Ялту, куда приехала к родным.

По ее словам, отдыху в городе не мешает ничего. «Идешь на море, купаешься, в некоторых ресторанах генераторы есть, голодным не останешься. Да и свет теперь отключают реже», — добавила россиянка.

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Также она понаблюдала за местными жителями и охарактеризовала их, как очень спокойных и позитивных людей. Это заставило ее проникнуться еще большим уважением к соотечественникам. «Вода чистая. Один раз были медузы, но потом уже их не было ни разу. Мы ходили рано утром на пляж, уже в 6:30 на массандровском пляже были люди. Вечером их тоже много», — заключила тревел-блогерша.

Ранее эта же россиянка описала курортный город Алупка в Крыму фразой «глазам своим не поверила». Она призналась, что с ее последней поездки он сильно изменилось — преобразился пляж, открылись новые стильные кафе.

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