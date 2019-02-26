Сидящий за решеткой инвестор из США похвалил Россию

Бизнес-омбудсмен Борис Титов заявил, что американский инвестор, основатель фонда Baring Vostok Майкл Калви после ареста не изменил мнения о привлекательности экономики России. Об этом пишет принадлежащая семье Демьяна Кудрявцева газета «Ведомости».

По словам Титова, Калви не сомневается ни в одном слове, которое говорил. В частности, насчет того, что нужно инвестировать в российскую экономику, «потому что и страна, и юрисдикция, и экономика, они очень привлекательны». Омбудсмен добавил, что американец намерен и в будущем работать над привлечением иностранных инвестиций в экономику России.

Титов также выразил уверенность в том, что дело против основателя Baring Vostok Майкла Калви является корпоративным спором и не указывает на общественный ущерб или ущерб государству.

Майкл Калви и еще пятеро сотрудников Baring Vostok были арестованы в середине февраля по обвинению в мошенничестве. По версии следствия, подконтрольное инвестфонду Первое коллекторское бюро (ПКБ) передало банку «Восточный» акции компании IFTG в счет погашения долга по кредиту по завышенной цене — 2,5 миллиарда вместо 600 тысяч рублей.

В то же время инвестор называет это преследование результатом недобросовестного поведения партнеров в рамках корпоративного конфликта вокруг «Восточного». По его словам, руководство банка действовало в интересах его миноритарного акционера Артема Аветисяна, опасавшегося размывания своей доли в результате дополнительной эмиссии.

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