Кремль пояснил слова Путина про арестованного инвестора из США

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прояснил ситуацию вокруг слов Владимира Путина касательно ареста американского инвестора, основателя фонда Baring Vostok Майкла Калви. Об этом сообщает «Интерфакс».
По словам Пескова, СМИ и агентство Bloomberg, в частности, неверно интерпретировали слова главы государства. Пресс-секретарь отметил, что никакого одобрения ареста со стороны Владимира Путина не было.
«Однозначно нет. Президент констатировал факты. Никаких своих предпочтений не высказывал», — заверил Песков.
Агентство Bloomberg ранее со ссылкой на источники сообщило, что Путин якобы одобрил арест главы Baring Vostok, однако, как отмечал источник «Ленты.ру», глава государства лишь отметил, что в деле имеется состав преступления, что является поводом для ареста. Касательно критики этого решения президент отметил, что многие просто незнакомы с содержанием дела полностью.
В середине февраля Калви и еще пятеро топ-менеджеров Baring Vostok были арестованы, им были предъявлены обвинения в мошенничестве в особо крупном размере. По версии следствия, подконтрольное фонду Первое коллекторское бюро (ПКБ) передало банку «Восточный» акции компании IFTG в счет погашения долга по кредиту по завышенной цене — 2,5 миллиарда вместо 600 тысяч рублей.Оценка Следственного комитета в 600 тысяч рублей ранее раскритиковали эксперты, отметив, что сторона обвинения неверно оценила акции компании.
Сам Калви и другие фигуранты дела обвинения отрицают, считая, что истинная причина разбирательства — конфликт вокруг банка «Восточный», в котором у Baring Vostok контрольный пакет. Миноритарии выступали против допэмиссии акций банка, так как опасались размытия собственной доли. Главным инициатором дела СМИ называли Артема Аветисяна, с которым у Калви корпоративный конфликт.