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Стала известна реакция Путина на арест американского инвестора

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Владимир Путин

Президент России Владимир Путин в курсе обвинений в адрес основателя инвестфонда Baring Vostok Майкла Калви, арестованного в середине февраля, пишет Bloomberg и подтверждает «Ленте.ру» источник.

Как сообщает агентство, президент полагает, что материалы дела по обвинению Калви в мошенничестве свидетельствуют о наличии состава преступления в действиях инвестора. При этом экономисты и общественные деятели, призывающие освободить основателя Baring Vostok, не знакомы с позицией следствия в полном объеме.

В недавнем послании Федеральному собранию глава государства в очередной раз призвал правоохранительные органы воздержаться от ареста фигурантов дел, связанных с финансовыми нарушениями.

Майкл Калви и еще пятеро сотрудников Baring Vostok были арестованы в середине февраля по обвинению в мошенничестве. По версии следствия, подконтрольное инвестфонду Первое коллекторское бюро (ПКБ) передало банку «Восточный» акции компании IFTG в счет погашения долга по кредиту по завышенной цене — 2,5 миллиарда вместо 600 тысяч рублей.

Ранее 25 февраля руководство Baring Vostok в открытом письме попросило Путина взять расследование дела под личный контроль.

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