Песков прояснил судьбу письма Baring Vostok к Путину

Президенту России Владимиру Путину будет доложено о просьбе Baring Vostok взять под личный контроль уголовное дело в отношении основателя фонда Майкла Калви, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Его цитирует ТАСС в понедельник, 25 февраля.

Он уточнил, что не знает, ознакомился ли уже Путин с содержанием письма.

Песков также указал на резонансный характер этого дела, в связи с чем оно находится на особом контроле следственных органов. При этом он признался, что «не хотел бы здесь фантазировать» в вопросе участия президента в ходе расследования.

Песков также сообщил, что, по его информации, российский лидер не обсуждал тему дела Калви с главой Центробанка Эльвирой Набиуллиной.

Ранее в понедельник Baring Vostok опубликовал на сайте фонда открытое письмо, в котором попросил президента РФ взять под личный контроль уголовное дело в отношении Майкла Калви.

Калви был арестован 16 февраля. По версии следствия, «Первое коллекторское бюро», фактически принадлежащее Калви, взяло 2,5 миллиарда рублей в кредит у банка «Восточный», а в феврале 2017 года вернуло его акциями другой компании, оцененными в три миллиарда рублей.

Baring Vostok с 1994 года инвестировала в десятки российских компаний, в частности, в «СТС Медиа», «Авито», Тинькофф Банк, «ВкусВилл», «Яндекс».

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