Кремль понадеялся на истину в деле американского инвестора

Кремль рассчитывает на установление истины в деле основателя и управляющего партнера инвестфонда Baring Vostok Майкла Калви, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Его цитирует ТАСС в четверг, 21 февраля.

«И также мы верим в то, что эти следственные действия в отношении Майкла Калви никоим образом не скажутся на инвестиционном климате РФ, ибо РФ была и остается заинтересованной в создании максимально комфортного климата для зарубежных инвесторов», — сказал он.

Песков также напомнил, что не может комментировать следственные действия.

«Эта ситуация не имеет и не может иметь ничего общего с повесткой дня главы государства.(...) Это вопрос, который касается следственных органов в первую очередь и, может быть, отчасти касается и наших фискальных властей в связи с тем, что это действительно очень крупный инвестор», — добавил пресс-секретарь президента.

Калви был арестован 16 февраля. По версии следствия, «Первое коллекторское бюро», фактически принадлежащее Калви, взяло 2,5 миллиарда рублей в кредит у банка «Восточный», а в феврале 2017 года вернуло его акциями другой компании, оцененными в три миллиарда рублей.

Baring Vostok — инвестиционная компания, которая специализируется на вложениях в России и странах СНГ. С 1994 года Baring Vostok инвестировала в десятки российских компаний, в частности, в «СТС Медиа», «Авито», Тинькофф Банк, «ВкусВилл», «Яндекс».

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