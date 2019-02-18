Кремль отреагировал на арест инвестора из США Майкла Калви

Президент России Владимир Путин ни с кем не обсуждал возможность предоставления поручительства за арестованного основателя и управляющего партнера инвестиционной компании Baring Vostok Майкла Калви, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Его цитирует «Интерфакс» в понедельник, 18 февраля.

«Нет. Эта ситуация не имеет и не может иметь ничего общего с повесткой дня главы государства.(...) Это вопрос, который касается следственных органов в первую очередь и, может быть, отчасти касается и наших фискальных властей в связи с тем, что это действительно очень крупный инвестор», — сказал Песков.

16 февраля Басманный суд Москвы удовлетворил ходатайство следствия об аресте Майкла Калви. По версии следствия, «Первое коллекторское бюро», фактически принадлежащее Калви, взяло 2,5 миллиарда рублей в кредит у банка «Восточный», а в феврале 2017 года вернуло его акциями другой компании, оцененными в три миллиарда рублей.

Baring Vostok — инвестиционная компания, которая специализируется на вложениях в России и странах СНГ. Первым ее проектом в 1994 году стала FGI Wireless (позднее «ВымпелКом»). Всего за 25 лет Baring Vostok инвестировала в десятки российских компаний, в частности, в «СТС Медиа», «Авито», Тинькофф Банк, «ВкусВилл», «Яндекс». Уроженец американского штата Висконсин Майкл Калви работал в Baring Vostok с 1994 года.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайтесь!