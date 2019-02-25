Появились новые подробности дела арестованного в Москве инвестора из США

Пакет акций компании IFTG, который следователи по делу обвиняемого в мошенничестве основателя инвестфонда Baring Vostok Майкла Калви оценивают в 600 тысяч рублей, обошелся первоначальному покупателю в 4,4 миллиона долларов, пишет РБК со ссылкой на отчетность кипрской Balakus Company Limited.

Опрошенные РБК финансисты отмечают, что рыночную стоимость ценных бумаг, которую Первое коллекторское бюро (ПКБ) выплатило банку «Восточный» в счет долга в 2,5 миллиарда рублей, невозможно рассчитать на основании возможных дивидендов акционерам, как это сделали в Следственном комитете. Там подсчитали объем возможных дивидендов от IFTG, причем расчет проводился исходя из номинальной стоимости бумаг, которая может сильно отличаться от рыночной. Ее умножили на два и получили 6905 долларов, что соответствует 600 тысячам рублей.

Сумма в 4,4 миллиона долларов, которую заплатила кипрская компания, представляется экспертам более адекватной оценкой. В пример они приводят американский сервис такси Uber: он не приносит прибыли и не выплачивает дивидендов акционерам, однако его основатели готовятся вывести компанию на биржу и оценивают ее стоимость в 120 миллиардов долларов — причина в том, что потенциальные инвесторы могут рассчитывать на рост стоимости акций в будущем.

Именно Balakus Company Limited в декабре 2016 года выкупила дополнительный выпуск акций IFTG. Впоследствии эти бумаги оказались в распоряжении Первого коллекторского бюро (ПКБ). Как именно это произошло, неизвестно, но в феврале 2017-го ПКБ передала акции IFTG банку «Восточный» в счет погашения долга перед ним в размере 2,5 миллиарда рублей.

И бюро, и банк принадлежали дочерним структурам Baring Vostok — старейшего и одного из самых крупных инвестфондов, специализирующихся на российском фондовом рынке. Таким образом, Калви как управляющий Baring Vostok уговорил руководство банка принять акции IFTG в счет погашения долга.

По версии следствия, действительная стоимость бумаг составляла не 2,5 миллиарда, а 600 тысяч рублей. Действия Калви квалифицированы как мошенничество, а сам он вместе с еще шестью сотрудниками Baring арестован на два месяца. В его защиту ранее выступали крупные российские экономисты и топ-менеджеры.

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